RKVV Dommelen kan opgelucht ademhalen: geld voor nieuwe kleedkamers

Na ruim vier jaar werd afgelopen week eindelijk duidelijk dat de gemeente het benodigde bedrag van 240.000 euro voor het opknappen van de kleedkamers van RKVV Dommelen beschikbaar stelt. ,,Er is al 36 jaar niets meer aan gedaan. Een paar jaar geleden is er een asbestrenovatie gedaan, omdat er asbest in het dak zat, maar verder niets”, weet bestuurslid Hein-Willem Vlemmix. In eerste instantie was de gemeente in 2018 bereid om alleen geld beschikbaar te stellen voor een ‘zuivere renovatie’. ,,Dat hield in dat we de tegeltjes konden herstellen en een likje verf konden aanbrengen. Maar je gaat thuis toch ook niet bij een keuken van 36 jaar oud alleen wat nieuwe frontjes erop schroeven”, vergelijkt Vlemmix.

Verplaatsing van toiletten

De club en de gemeente blijken mijlenver uit elkaar te liggen, maar het bestuur besluit om toch in gesprek te blijven met de gemeente, en met succes. ,,Vorig jaar heeft de GGD een kritisch rapport uitgebracht. Ook de KNVB heeft de kleedkamers onveilig, onhygiënisch en niet meer van deze tijd genoemd. Dit was natuurlijk voor ons een extra stok achter de deur en daardoor leek alles wel in een stroomversnelling te komen”, vult beheerder Harry van der Sluijs aan. De belangrijkste verandering is volgens hem de verplaatsing van de toiletten. ,,Niet echt fris om te staan douchen, terwijl je teamgenoot naast je op het toilet zit.”

Vlemmix is trots dat het gelukt is. ,,We zijn geen vereniging die met de vuist op tafel slaat of de media gaat opzoeken. We wilden laten zien dat we behoedzaam omgaan met gemeenschapsgelden, en onze bereidwilligheid tonen. Zo hebben we zelf de kantine al aangepakt en zijn we bezig met zonnepanelen. We willen natuurlijk zo toekomstbestendig mogelijk zijn.” Van Den Heuvel beaamt dit. ,,We zijn eigenlijk al die tijd te braaf geweest en hebben het mopperen intern gehouden, ook onze leden en hun ouders.” Met de verbouwing van de kleedkamers zal na dit voetbalseizoen gestart worden, zodat deze na de zomerstop klaar zijn voor gebruik.