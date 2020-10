RKVV Dommelen start voetbalschool met lage drempel

De voetbalschool is bedoeld voor jongens en meiden tussen de zes en vijftien jaar, die extra training willen krijgen. Of ze nu in hoge teams of lage teams spelen, veel techniek in huis hebben of nog niet, dat maakt niet uit. ,,We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn”, vertelt Maarten de Backer namens de club. Helemaal gratis is het niet. Voor zes trainingen betalen leden tien euro, niet-leden mogen voor twee tientjes meedoen. ,,Dit zijn heel andere bedragen dan commerciële voetbalscholen vragen. Wij vinden dat iedereen in principe mee moet kunnen doen.”

‘Professioneler dan voorheen’

RKVV Dommelen gaat de trainingen niet helemaal zelf verzorgen. De club is hiervoor een samenwerking aangegaan met de onlangs opgerichte JP Academie van Jop Poeliejoe en Joep de Haas. Poeliejoe heeft mede aan de basis gestaan van de voetbalschool bij EFC in Eersel en is daar nog steeds bij betrokken. De Backer: ,, Als je dit als vereniging allemaal zelf moet regelen bovenop al je standaardactiviteiten dan komt het, heel oneerbiedig gezegd, op het tweede plan te staan. We pakken het nu professioneler aan dan voorheen.”

Uiteraard hoopt Dommelen dat de animo voor voetbalschool groot is en voor extra leden zorgt. Volgens De Backer is dat echter niet de eerste insteek. ,,We willen extra activiteiten aanbieden op de club. Kinderen bewegen steeds minder en komen steeds minder buiten. Wij geven ze een extra mogelijkheid om in de buitenlucht te sporten. Bovendien staat is het op vrijdagavond stil op ons complex, het is mooi dat we onze accommodatie dan toch in kunnen zetten op die avond. En we willen ook onze jeugd als trainer betrekken bij de voetbalschool. Het mes snijdt aan meerdere kanten.”

In de herfstvakantie, op zaterdag 17 oktober, wordt een ochtendclinic georganiseerd en kunnen jonge leden van RKVV Dommelen tot en met dertien jaar ontdekken of de voetbalschool iets voor hun is.