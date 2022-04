Roág laat je geloven dat je echt talent hebt voor schilderen

Wandelen met QR-code, maar stempel­kaart is blijvertje

WAALRE - De organisatie van de Waalrese Avondwandeltochten maakt de overstap van papier naar digitaal. De route is voortaan via een QR-code te scannen. Zodra de bijbehorende link is geopend kunnen de deelnemers aan de wandel. Een opgeladen telefoon helpt.

12 april