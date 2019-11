Roep om gratis parkeren in centrum Valkenswaard

De winkeliers in Valkenswaard zien het wel zitten: gratis parkeren in het centrum. De gemeente wil binnen twee jaar gaan testen of dat inderdaad leidt tot een levendiger winkelgebied. Maar een deel van de gemeenteraad wil veel sneller actie.

,,Het is niet 5 voor twaalf, maar het is al kwart óver 12’’, zegt Peter van Steensel (Valkenswaard Lokaal) over de toestand van het Valkenswaardse winkelcentrum. Bijna een kwart van de winkels staat leeg, en hij vindt dat daar snel verandering in moet komen.

De winkeliers hebben zelf wel een idee hoe ze uit de problemen kunnen komen, namelijk het instellen van een blauwe zone in het centrum van het dorp. Met een parkeerschijf zou dan gratis geparkeerd kunnen worden voor bepaalde tijd, nu kost parkeren in Valkenswaard nog 0,60 tot 1,50 euro per uur. ,,De nu wegblijvende consumenten uit Valkenswaard zullen weer gaan kiezen voor het centrum. En klanten uit de rest van de regio kiezen ook weer voor Valkenswaard’’, staat in het rapport van het Centrummanagement, een afvaardiging van winkeliers.

De gemeenteraad vergaderde gisteren over het parkeerbeleid van de gemeente. Volgens wethouder Cees Marchal kunnen alle doelgroepen in Valkenswaard (bewoners, werknemers, bezoekers) momenteel goed parkeren binnen de gemeente. ,,In algemene zin werkt ons parkeerbeleid goed. Alle doelgroepen kunnen op een redelijk makkelijke manier parkeren.’’

Maar hij begrijpt de ondernemers ook; zij hebben als doel een hogere omzet en de komst van meer bezoekers in het centrum. Volgens het door Valkenswaard ingehuurde bureau Spark uit Leidschendam is het echter maar de vraag of gratis parkeren de winkeliers zal helpen aan een levendig centrum. De wethouder wil de ondernemers echter toch van dienst zijn. Hij stelt voor om binnen twee jaar te gaan testen met een blauwe zone in Valkenswaard.

Het lukt volgens Marchal niet om dat eerder te doen. Hij wil de pilot goed voorbereiden en bovendien zal de komst van een blauwe zone de gemeente geld kosten Die kostenderving is niet meegenomen in de vorige week aangenomen gemeentebegroting.

Een deel van de gemeenteraad vindt dat het centrum niet langer kan wachten. André van Daal van coalitiepartij H&G vreest dat de leegstand nog alleen maar verder zal toenemen als er geen maatregelen worden genomen. ,,We kunnen niet nog verder wegzakken. We moeten iets bedenken om de klanten naar Valkenswaard te lokken.’’ Van Daal wil meer blauwe zones binnen de gemeentegrenzen, en zal dat eind van deze maand gaan voorstellen aan de rest van de raad.