Roep om lokale balie banken in Valkenswaard

De raadsfractie van het CDA Valkenswaard trekt hierbij aan de bel en wil dat het college iets doet aan het verdwijnen van bankkantoren in het dorp. De christendemocraten vragen daarbij om in overleg te gaan om een kantoor of adviespunt geregeld te krijgen. Dit om er zodoende voor te zorgen dat de voorziening van de ‘service aan de balie’ in Valkenswaard mogelijk blijft. Hetzij via een individuele bank dan wel gezamenlijk. Het Valkenswaardse college geeft daarbij aan dat er al met een bank contact geweest is over het openen van een servicepunt in een plaatselijke winkel als er een bankkantoor gesloten wordt. Bovendien wijst het college erop dat er momenteel ook nog gesprekken gevoerd worden over de vestiging van een zogenaamde geldmaat, ergens in Valkenswaard. Dit is een nieuwe voorziening voor iedereen van de samenwerkende banken. Zo kan iedereen via die geldautomaat geld blijven opnemen én storten.