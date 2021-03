Roep om tiny houses in Valkenswaard

VALKENSWAARD - In Valkenswaard moet snel worden gekeken naar geschikte locaties voor de bouw van zogenoemde tiny houses . De gemeente moet daarvoor ook in gesprek gaan met woningcorporatie Woningbelang.

Delen per e-mail

Die oproep deed de gemeenteraad donderdagavond unaniem aan burgemeester en wethouders. Volgens de vier partijen die de oproep deden - Valkenswaard Lokaal, Samen voor Valkenswaard, PvdA en CDA - is er ook in Valkenswaard ‘grote behoefte aan betaalbare woonruimte bij met name starters'. Bovendien, voegen zij daar aan toe, zijn niet alle gronden die in bezit zijn van de gemeente geschikt voor traditionele woningbouw.

Periode van tien jaar

De partijen willen dat de gemeente samen met Woningbelang gaat bekijken of die kleine woningen mogelijk op gronden van de corporatie kunnen worden geplaatst. Dat zou dan op basis van erfpacht moeten gebeuren, voor een periode van tien jaar. Voorwaarde voor zo'n constructie zou wat de raad betreft dan wel zijn dat dit niet ten koste gaat van de reguliere sociale woningbouw en de afspraken die daarover met de gemeente zijn gemaakt.

De tiny houses kwamen ter sprake toen het ging over het startersbeleid in Valkenswaard. De rekenkamercommissie heeft dat beleid onder de loep genomen en concludeert dat de gemeente in z’n algemeenheid voldoende oog heeft voor starters. Daarbij gaf de raad burgemeester en wethouders nog twee wensen mee.

Woonplicht

Op voorspraak van Valkenswaard Lokaal wil de politiek dat het college laat onderzoeken of de gemeente een woonplicht in kan voeren bij de verkoop van (kavels voor) particuliere nieuwbouw-koopwoningen in de sociale en ‘middeldure’ klasse. Die woonplicht zou dan voor een periode van vijf jaar moeten gelden en moet dan niet gelden voor beleggers die woningen onder de huurliberalisatiegrens verhuren.

Een derde oproep kwam vanuit de VVD-fractie. Die wil dat Valkenswaard het bouwen in CPO-constructie gaat stimuleren. Bij zo'n Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) start een groep mensen een vereniging die zelf woningen ontwikkelt.

Veilig bij scholen

De gemeenteraad boog zich gisteravond ook over het bouwplan voor zeventien woningen met tuin in het Helenadal in Dommelen, op de plek van het Squashcenturm. Een raadsmeerderheid schaarde zich ondanks een aantal punten van kritiek achter dat plan, maar ook bij dit agendapunt kregen burgemeester en wethouders een boodschap mee.

Volgens coalitiepartijen Helder & Gedreven en CDA komen namelijk bij de basischool in het Helenadal en ook bij andere basisscholen in Valkenswaard regelmatig verkeersonveilige situaties voor. De partijen willen daarom dat de gemeente nog voor de zomer met een plan komt om de verkeerssituatie bij scholen te verbeteren.