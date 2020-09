Roetveegpiet doet zijn intrede in Waalre: ‘De kleur maakt voor de kinderen niets uit’

De uitkomst was duidelijk dinsdagavond op het gemeentehuis: zwarte piet maakt plaats voor roetveegpiet. Eigenlijk stonden alle neuzen dezelfde kant op. Er was alleen wat onvrede bij de organisatiecomités omdat de gemeenteraad de bijeenkomst via een motie had afdwongen in plaats van gewoon contact op te nemen. Volgens Kees de Zeeuw (D66) was dat al lang gebeurd maar is daar niets mee gedaan.