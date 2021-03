Roothans IJzerwaren in Dommelen sluit definitief de deuren

Op die plek aan de Bergstraat zijn in 1842 de voorouders van de nu scheidende generatie Geert en Jos Roothans met een smederij begonnen. Na het sluiten van het moederbedrijf in Dommelen resteren nog in Valkenswaard Roothans Metaalbewerking aan de Dragonder en Roothans Tuinmachines aan de Van Linschotenstraat. In deze twee bedrijven is inmiddels de zesde generatie actief met respectievelijk Stijn en Marc Roothans.