Rugbyers van The Vets blij met nieuwbouwplan: ‘Ouders moeten altijd slikken als ze hier voor de eerste keer met hun kind komen’

Natuurlijk zijn ze bij de vereniging blij met het plan, waarover al jaren met de gemeente wordt gesproken. ,,Maar het is pas definitief als de raad het ook goed vindt", benadrukt voorzitter Joost van Traa (43). ,,Dus dat moeten we nog wel eerst afwachten.” ,,We zijn al vaker dichtbij een oplossing geweest", vult oud-voorzitter Leo Hazelzet (64) aan. ,,Daarom zijn we nu toch nog wat voorzichtig.”

In het plan waar burgemeester en wethouders recent hun goedkeuring aan hebben gegeven, wordt het voormalige, uit 1992 daterende TCV-paviljoen verbouwd. In het paviljoen kom vier nieuwe kleedkamers. Daaraan grenzend wordt dan een nieuwe kantine/clubhuis gebouwd, dat daarmee pal aan het rugbyveld komt te liggen. Het huidige clubhuis en daarnaast het gebouwtje met twee kleedkamers - op de hoek van het veld - worden gesloopt.

Dweil doorheen

Dat een nieuw onderkomen geen overbodige luxe is, ziet iedereen die het huidige honk betreedt meteen. Van Traa: ,,Ouders moeten altijd slikken als ze hier voor de eerste keer met hun kind komen. Soms proberen ze er de eerste keer nog een dweil doorheen te halen, maar al snel zien ze dan in dat dat eigenlijk geen zin heeft, het blijft een bende.”

En nog zoiets: omdat The Vets maar twee kleedlokalen hebben, wordt de ruimte die je met enige fantasie de bestuurskamer zou kunnen noemen, nu al een jaar of vier als extra kleedruimte gebruikt. ,,We hebben jeugd- en seniorenspelers, maar ook een damesteam in ontwikkeling. Die wil je wel allemaal een eigen kleedruimte kunnen bieden.”

Energie grote kostenpost

Eerder al oordeelde de GGD dat de huidige kleedaccommodatie niet aan de eisen van deze tijd voldoet. ,,Onze energierekening is nu een grote kostenpost, die hopen we straks minimaal te kunnen halveren.” Een gemeentelijk energierapport gaf een jaar of drie geleden de eerste aanzet voor het plan dat nu voorligt. Van Traa: ,,Toen zeiden we al: heeft het nog wel zin om hier op deze plek nog te investeren? Dat blijkt dus niet het geval.”

Het ledental van The Vets zit nu ruim boven de 100, waarbij de verhouding tussen jeugd en volwassenen zo ongeveer fifty-fifty is. Het aantal jeugdleden is nu al een jaar of zes redelijk stabiel. Het bestuur gaat er vanuit dat de nieuwe accommodatie straks ook tot meer aanwas leidt. ,,De bekendheid van rugby groeit, en met een nieuw, modern thuishonk ben je natuurlijk ook een stuk aantrekkelijker voor nieuwelingen.” De club speelt daar ook op in met onder meer walking rugby en rugbygolf, een kruising tussen golf en rugby die in opkomst is.

Tweede veld

Naast een nieuw clubhuis blijft er voor de vereniging, die volgend jaar 40 jaar bestaat, overigens nog genoeg te dromen. Zo staat een tweede veld hoog op het prioriteitenlijstje. ,,Daar lopen we eigenlijk nu al tegenaan", vertelt Van Traa. ,,We moeten of onze uren gaan aanpassen, of op andere dagen gaan trainen. Maar er komt een moment dat we het daar niet meer mee redden.”

Met wat schuiven moet zo'n tweede veld mogelijk zijn, denken de voorzitter en de oud-voorzitter. ,,Maar eerst het nieuwe clubgebouw.”