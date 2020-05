Ruimte voor terrassen in Waalre

Vanaf aanstaande maandag, tot uiterlijk 15 oktober, biedt de gemeente Waalre de horeca in het dorp wat meer speling in de grootte van hun terrassen. Het betreft alleen extra ruimte, want het is nadrukkelijk níet de bedoeling dat ondernemers méér stoelen en tafels gaan plaatsen dan voorheen.

Het is een beetje zoeken naar de ruimte binnen alle beperkingen, maar bij Brasserie Hoom aan Den Hof is die gevonden. Yvon van Tilburg: ,,We hopen dat iedereen weer ‘lekker’ gaat reserveren, want wij hebben er na tweeënhalve maand natuurlijk veel zin in. Alles is mooi opgeknapt en geschilderd. Binnen houden we niet veel zitplaatsen meer over, maar buiten is het terras groter geworden en mochten we uitbreiden richting Kruidvat.”

Dakterras

Een stukje verderop, bij De Meiboom aan de Eindhovenseweg, heeft eigenares Marisca van Brussel haar privétuin als terras ingericht: ,,Het was hard werken, maar we zijn er klaar voor. We hebben schaduwdoeken opgehangen en de binnentuin mooi aangekleed. Ik heb nu in totaal vierendertig zitplaatsen buiten, terwijl binnen plek is voor dertig gasten.” Van Brussel denkt niet dat het storm zal lopen met de reserveringen en dat mensen nog wat huiverig zijn om weer – en masse – in restaurants bijeen te komen.

Dat denkt ook Wilma Bakermans van restaurant De Doelen aan de Markt in Waalre-dorp: ,,We gaan gewoon rustig beginnen in de ruimte die we al hebben. Bij ons staat de veiligheid van ons personeel en onze gasten op nummer één. We hebben looplijnen aangebracht en, omdat ons halletje zo klein is, sensoren opgehangen, zodat te zien is of het toilet al dan niet bezet is: zo hoeft niemand elkaar in de weg te lopen. Qua ruimte zitten wij goed, want zowel vóór als achter de zaak hebben we voldoende terrasruimte.”

Fietsenrek

Flip Wouters van Cafetaria ’T Houten Kietje aan de Willibrorduslaan moppert niet, zo zegt hij: ,,We zetten alles gewoon wat verder uit elkaar. Plek genoeg, want we kunnen de ruimte gebruiken waar nu het fietsenrek staat. En mocht het nou storm gaan lopen, dan kunnen we de parkeerplaats erbij betrekken, want dat is eigen terrein.”

Ook Dick Middelweerd van De Treeswijkhoeve prijst zich gelukkig met zowel de ruimte binnen het restaurant als buiten op het terras. ,,We hebben natuurlijk wat aanpassingen moeten doen, maar we denken onder de huidige omstandigheden iedereen weer gastvrij te kunnen onthalen.”