Ruzie over tuinhuis Waalre: ‘meterkast, cv en nutsleidingen eruit’

Wielrenner zwaarge­wond na val in Omloop van Valkens­waard

6 september DOMMELEN - Een wielrenner is zondagochtend zwaargewond geraakt in Dommelen. Hij kwam ten val tijdens de wedstrijd Omloop van Valkenswaard. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen, evenals de politie en twee ambulances. Volgens de wedstrijdorganisatie is de situatie van de jonge renner ‘niet verontrustend’.