Ruziënd bestuur is weg, maar chaos in Waalre lost niet vanzelf op

Arno Uijlenhoet, Lianne Smit, Alexander van Holstein en Loek Kruip kregen in augustus al een officiële reprimande van de erg ontevreden gemeenteraad, ze werden op één stem na naar huis gestuurd en ze mochten zich woensdag nog aangesproken voelen door de commissaris van de Koning. Die vroeg in zijn allerlaatste uren in functie alle betrokkenen bij het Waalrese debacle om eens goed in de spiegel te kijken. De problemen in Waalre vragen om een nieuwe start, was zijn boodschap.