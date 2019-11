Samen de schouders eronder bij intocht Sint in Aalst

Voetbal, hockey en basketbal op nieuwe hangplek Waalre

14:01 WAALRE - Een hangplek waar je kan voetballen, hockeyen en basketballen. Dat is de wens van Waalrese jongeren. De gemeente vroeg hen via een enquête welke sporten ze het liefst willen doen op de nieuwe hangplek aan de Meester Slootsweg in Waalre-dorp.