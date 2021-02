Samen met de KPJ op autovakantie door de Kempen

„De autojaarrit vindt altijd plaats halverwege maart, nu op de 14e om precies te zijn. Vorig jaar moesten we deze nog afzeggen, vanwege de opkomst van corona”, vertelt Rens Pijnenburg. Dit jaar is alles echter anders, en uiteraard is de opzet van de autorit gemaakt met een knipoog naar de huidige tijd. „De autojaarrit heeft dit jaar een thema. Normaal gaan we in de zomer natuurlijk massaal op vakantie, maar dat zit er nu al even niet meer in. Dus wij hebben besloten om gewoon alle vakantielanden naar de Kempen toe te halen, en gaan daar met de auto naartoe met zijn allen”, zo vertelt Pijnenburg.