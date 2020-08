Sandy Huijskens uit Aalst is heks: ‘De natuur is een spirituele leraar’

Sandy is een heks en die titel voert ze met trots. ,,Vroeger wandelde ik met mijn honden dagelijks door de bossen van Achel, mijn toenmalige woonplaats. Ik had de gewoonte om dan hardop te praten. Zo sprak ik over promotie, over een ruzie met een collega of over een jongen waar ik verliefd op was. Over dingen, eigenlijk, waar je mee zit of die je wilt bereiken. Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat er voor al mijn vragen oplossingen waren; alsof de connectie met de natuur mij de antwoorden bracht. Sinds die tijd geloof ik dat gedachtenkracht dingen kan bewerkstelligen.’’