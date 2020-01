‘Schandalige uitbuiters’ Valkenswaard die beperkte vrouw in de prostitutie zetten, komen in februari voor de rechter

Het spoor leidde begin vorig jaar naar een Valkenswaardse vrouw. Zij (30) had vriendschap gesloten met de geestelijk beperkte vrouw. Die had ze met haar vriend (35) de prostitutie in geleidt. Beiden streken het grootste deel van het geld op. Ze trokken bij haar in en hielden haar zo onder controle. Ook gebruikten ze haar naam en pasjes om bestellingen te doen bij webwinkel. Bij de aanhouding lag er bijna twee ons cocaïne in huis.



Officier van justitie Ingrid Masselink spreekt van schandalige uitbuiting. Door berichtjes is te zien hoe de vrouw smeekt om rust. Volgens de werktelefoon had ze tweehonderd ‘afspraakjes’ in veertig dagen.