Scherpe en inhoudelijke discussie levert ‘historisch’ raadsbesluit in Waalre op

Maar voor het zover was lagen er tijdens de vergadering zes amendementen en één motie op tafel. Aan de eindstreep waren er nog drie amendementen over, die allemaal werden aangenomen. Daarvan kwamen er twee van Aalst Waalre Belang (AWB). De eerste draagt het college op onafhankelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een snelheidsgrens van 30 kilometer per uur in het gebied rondom Den Hof. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan toch voor 50 kilometer per uur worden gekozen. ,,Maar ik kom na de uitkomst wel bij uw raad terug, zodat u zelf een besluit kan nemen", aldus wethouder Jan van Burgsteden.

Scherp, maar inhoudelijk

De tweede amendement richt zich op algemene rapportage van de voortgang en financiën, die eens per kwartaal moet plaatsvinden. Naast AWB diende D66 en PvdA dat amendement in. Tenslotte werd het derde amendement, dat het college opdraagt om zich bij het vrachtwagenverbod specifiek te richten op doorgaand vrachtverkeer, ondertekend door PvdA, D66, ZW14 en GroenLinks.

Aan het indienden van de drie (gezamenlijke) amendementen gingen wel twee schorsingen en een en scherpe, maar inhoudelijke discussie vooraf. ZW14-leider Bert Links pleitte aanvankelijk voor een fietspad van asfalt, in plaats van de nu beoogde gebakken klinker. Maar wethouder Van Burgsteden wees op het snelfietspad over de oude spoorbaan, die daarvoor gebruikt kan worden.

Hoe ga je aantonen dat een vrachtwa­gen bestem­mings­ver­keer is, of niet? Dat zou je echt bij het Openbaar Ministerie moeten nagaan

Vanuit D66 werd de mogelijkheid geopperd om het vrachtwagenverbod met een camerasysteem te handhaven. ,,Net als bij trajectcontroles”, benoemde Kees de Zeeuw. Hij vond de VVD-leider Daan Damen tegenover zich ,,Ik wil dan wel eerst weten hoe duur zo'n systeem is en of het effect heeft”, aldus Damen. Ook het college uitte zijn zorgen over de handhaafbaarheid van zo’n systeem. ,,Hoe ga je aantonen dat een vrachtwagen bestemmingsverkeer is, of niet?”, vroeg waarnemend burgemeester Boelhouwer zich af. ,,Dat zou je echt bij het Openbaar Ministerie na moeten gaan.” Uiteindelijk belandden de camera's niet nadrukkelijk in het amendement.