Schetsen van een ‘eco-hub’ kunnen zorgen over parking in Waalres groen niet wegnemen

Kringloop­win­kel Het Goed stopt in Valkens­waard, verhuist naar Nuenen

16 mei VALKENSWAARD - Kringloopwinkel Het Goed stopt in Valkenswaard, en verhuist naar de gemeente Nuenen. De vestiging van de sociale onderneming in Valkenswaard was te klein geworden voor de uitbreidingsplannen van het warenhuis. Het Goed sluit in Valkenswaard per 1 juli haar deuren, in augustus gaat de winkel in Nuenen open.