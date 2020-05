Scholieren nemen concert op voor ouderen in Valkenswaard

De muziekuitvoering is onder de naam ‘Thuis voor de buis’ te zien via de lokale omroep VOS TV. Het is een gezamenlijke productie van Harba Lorifa Hostel & Bosherberg, Foreman Vocal Coaching, scholengemeenschap Were Di en de Valkenswaardse Omroep Stichting.



De deelnemende jongeren, tussen veertien en achttien oud, zitten voor het merendeel op Were Di. ,,De afgelasting van het jaarlijkse Were Di Songfestival was een domper”, verklaart medeorganisator Marcelle van Vlerken van Harba Lorifa. Na contact met zangcoach Chelsea Foreman en Were Di-docent Patrick van Zutven was de basis snel gelegd.