Schrijfster Griet Op De Beeck spreekt in Waalre: ‘Ga aan de slag met uw wonden, til uw tapijtje op’

Er zaten veel dames van 45-plus en een enkele middelbare scholier. De heren waren dan wel in de minderheid, maar ook zij luisterden aandachtig naar de welbespraakte, sympathieke schrijfster, die heel persoonlijke – maar geen autobiografische – verhalen kwam vertellen. Maar juist in dat persoonlijke zat ook het meest universele.

Griet Op De Beeck komt van ver. In haar soms vermakelijke, soms indrukwekkende en soms aangrijpende lezing maakte ze haar publiek wegwijs in haar en in hun eigen levens. ,,Zolang we ons schamen, kunnen we onze verhalen niet vertellen.’’

De Vlaamse heeft zich lang geschaamd. Tussen haar vijfde en negende levensjaar is ze misbruikt door haar vader. Haar schaamte verstopte ze, zoals ze dat noemt, onder een stukje tapijt. ,,En wanneer je dan volwassen bent, is het vaak erg druk onder zo’n tapijtje.”

Doorbanjeren

Op De Beeck aanvaarde het leven zoals het was, maar leerde later dat het onnozel is om altijd maar te blijven doorbanjeren. Het echte sterk zijn zit in het zwak durven zijn, ondervond zij op een keerpunt in haar leven. En moed wordt beloond. Haar verhalen gaan dan ook vaak over de kantelpunten in het leven van andere mensen.

In 2013 debuteerde ze met het verfilmde Vele hemels boven de zevende, een kleine twee jaar later volgde Kom hier dat ik u kus. Haar derde boek, Gij nu, is de best verkochte verhalenbundel in Nederland en in België. Het beste wat we hebben, het eerste deel van een trilogie, verscheen in september 2017. In 2018 schreef ze het Boekenweekgeschenk en drie maanden geleden verscheen Let op mijn woorden; het tweede deel van wat een drieluik moet worden. ,,Het intiemste gesprek dat maar gevoerd kan worden, is een boek. De schrijver schrijft en de lezer leest. Niemand luistert mee, niemand oordeelt. Ik schrijf over mijn wonden, maar die heeft u ook. Ga aan de slag met uw wonden. Til uw tapijtje op.’’

Op de Beeck kan niet alleen goed schrijven, ze is ook een uitstekend vertelster. Ze leest op theatrale en meeslepende wijze voor uit eigen werk. Er wordt gelachen en er worden tranen weggepinkt.