Schuur in Valkenswaard verwoest door brand

Video Het haviksoog van Kempen Airport in Budel spot natuurbran­den vanuit de lucht

31 mei BUDEL - In periodes van droogte is de kans op natuurbranden erg groot. Maar wat doe je als je niet net als op de Veluwe een brandweervliegtuigje ter beschikking hebt om op rookpluimen te jagen? Dan moeten piloten in opleiding maar extra goed opletten.