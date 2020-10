Scooterrijder aangehouden na ongeluk in Waalre, bijrijder gewond naar ziekenhuis

Na twintig jaar gedoe over uitbrei­ding moet een petitie Waalrese boomkweker helpen

11 oktober WAALRE - Al bijna twintig jaar wacht Arnold Schout op een wijziging van het bestemmingsplan waardoor hij een loods kan plaatsen op zijn biologische boomkwekerij aan de Smeleweg. In 2009 stemde de voltallige raad in met een amendement dat opdracht gaf aan de gemeente dit te regelen. Toch zit er – elf jaar later – nog geen schot in de zaak.