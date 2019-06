Scooterrijder gewond bij botsing met auto die uit oprit rijdt in Waalre

Auto vliegt spontaan in brand in Waalre als eigenaar even weg is om boodschap­pen te doen

16:44 WAALRE - Een auto is vrijdagmiddag spontaan in brand gevlogen op het moment dat de eigenaar even boodschappen aan het doen was bij de Albert Heijn aan Den Hof in Waalre. Toen hij buiten kwam, ontdekte hij een brandje onder de motorkap.