Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Valkenswaard

CEO van Brabantia loopt mee in magazijn door personeels­te­kort: ‘De denker is nu een doener geworden’

12 oktober VALKENSWAARD - Het Nederlandse familiebedrijf Brabantia is de laatste jaren enorm gegroeid. In die mate zelfs dat de producent van allerhande huishoudproducten op zoek is naar 70 extra logistieke medewerkers. Omwille van het schrijnende personeelstekort in de vestiging te Pelt draait CEO Tijn van Elderen er momenteel zelf mee op de werkvloer. ,,Ik heb veel bijgeleerd”, grijnst hij na een fysieke arbeidsshift van acht en een half uur.