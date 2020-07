Scooterrijder zwaargewond door ongeluk in Waalre, traumahelikopter landt bij SV Valkenswaard

Vraag & antwoord Zorgwethou­der Helmond: 'Meer snelheid bij beslissin­gen over jeugd­hulp'

3 juli Tien gemeenten in De Peel en Dommelvallei kopen sinds kort jeugdzorg samen in. Waarom is daarvoor gekozen? Wat merken de jongeren ervan? Vier vragen aan zorgwethouder Cathalijne Dortmans van Helmond.