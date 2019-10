Scouting Sint Maarten bestaat 75 jaar: ‘Jongeren leren om zelf keuzes te maken’

In al die 75 jaar zijn de belangrijkste activiteiten van deze oudste, plaatselijke scoutingorganisatie niet echt veranderd. Volgens een van de jongere leiders Rob Evers (24 jaar en vijftien jaar lid) is het nog steeds ‘een club met uitdagende activiteiten’. De verschillen met vroeger zitten vooral in de kleding: geen hoofddeksel meer en de oubollige bloezen zijn vervangen door modernere polo’s. ,,En tegenwoordig is de beschikbaarheid van wifi onmisbaar.’’

De scoutinggroep viert op zaterdag 9 november het diamanten feest. De verwachtingen van de jubileumcommissie over de open dag zijn hooggespannen. Want de club, met ongeveer honderd actieve leden en dertig leidinggevenden, werkt aan vernieuwing, verjonging en doorstroming.

Saamhorigheid

Jolanda Driessen (36) maakt deel uit van een speciale ledenwervingsgroep. ,,We hebben een pakket samengesteld voor kinderen die een spreekbeurt op school willen houden. We zijn actief bij de DoeWeek Dommelen en het hele jaar door organiseren we voor de club van alles. Op de open dag hebben we dan ook voor alle leeftijdsgroepen iets in petto.’’

Jan Damen (54 jaar en leider van de groep vijftien- tot achttienjarigen) is naar eigen zeggen de voorbije veertig jaren via de scouting veel wijzer is geworden. Hij roemt de saamhorigheid, verbondenheid, zelfredzaamheid en sociale cohesie. Hij houdt van de droppings, zomerkampen en het pionieren. Damen is nauw betrokken bij de exploitatie van de blokhut, de jaarlijkse vlooienmarkt en paaseiactie. ,,Deze club straalt in al zijn geledingen warmte uit. Dat willen we ook overbrengen tijdens de open dag. We willen laten voelen wat scouting is en hoe het werkt.’’

Professionalisering

Jeroen Evers (50) is negen jaar geleden lid geworden toen zijn eerdergenoemde zoon Rob de verkennersfase ontgroeide. Hij heeft Sint Maarten leren kennen als een club die vooruit wil, die zich verder wil ontwikkelen. Hij vindt dat daarbij vooral ingestoken moet worden op professionalisering. Hij doelt op een moderne manier van communiceren, zowel intern als extern, met regelmatige informatie via nieuwsbrieven.

,,Alles moet erop gericht zijn dat de jeugdigen binnen de verschillende speltakken (bevers, welpen, padvindsters, verkenners, explorers en pivo’s) hun draai kunnen vinden, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen’’, aldus Evers.

,,Ze moeten overal bij betrokken worden en zelf keuzes kunnen, durven en mogen maken. We hopen dat een kwart van hen doorstroomt naar de groep leidinggevenden. Dan is er een stevige basis voor ons eeuwfeest.’’