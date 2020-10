Sint en piet gaan dit jaar niet vanuit Valkenswaardse garage op pad

Dielis is de drijvende kracht achter het bedrijfje Sinterklaasgraas. Dat is een soort verhuurcentrale in Valkenswaard die al vijfentwintig jaar lang sinten en pieten levert, schminkt en aankleedt. De club opereert vanuit de garage (vandaar ‘graas’) van ‘Huize Dielis’ aan de Peperstraat. In de drie weken voor pakjesavond is het er doorgaans een drukte van jewelste.