Sinti protesteren tegen gemeente Valkenswaard: ze willen meer woonplekken voor familie

De actie was van korte duur: de politie sommeerde de Sinti hun twee spandoeken weg te halen omdat ze aan houten latten waren bevestigd. Ze kregen ook een boete omdat een caravan een paar dagen te lang stond geparkeerd.

Leegstaande woonwagen verwijderd

In 2018 namen vijf Sinti-gezinnen hun intrek in vijf huizen die min of meer op de standplaatsen van hun woonwagens zijn gebouwd door woningcorporatie Woningbelang. De laatste woonwagen die er nog stond, is vorige week verwijderd na lang leeg te hebben gestaan. Binnen de vijf Sinti-huishoudens was veel animo voor die woonwagen. Maar gemeente Valkenswaard wilde er een andere familie in huisvesten.

‘De wagens betalen we zelf wel’

Dat zagen de omwonende Sinti niet zitten, vertelt bewoonster Theresa van Esch. ,,Dit is een Sinti-kamp. Die andere mensen waren gewoon reizigers (woonwagenbewoners, red.). Dat gaat niet samen. We hebben zelf genoeg familieleden die in die woonwagen wilden.” Inmiddels wachten vier volwassen kinderen op een plek. Die moeten nu wachten tot een familielid overlijdt om aan de Veldbeemd te kunnen wonen. ,,Maar met twee plekken zijn we al blij. De wagens betalen we zelf wel”, aldus bewoonster Yasmine Bamberger.

Sinti-cultuur moet worden beschermd

Maar in veel gemeenten is woningnood, waarom zouden juist zij familie als buren mogen krijgen? Omdat de Sinti-cultuur beschermd moet worden, zegt Bamberger. De woonwagencultuur is erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Woonwagenbewoners hebben daarom officieel recht op een standplaats en een plek om bij elkaar te wonen. Bamberger: ,,Wij zorgen voor onze ouders. Die gaan niet naar een bejaardentehuis. Wij zijn zo opgegroeid. Maar dat wordt nu lastiger gemaakt.”

In Valkenswaard is dat ook mogelijk, maar door het woningentekort is er op korte termijn geen ruimte voor, laat de gemeente weten. ‘Woningbelang (de verhuurder, red.) en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over hoe we hier in de toekomst invulling aan kunnen geven’.