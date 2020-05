‘Sjors’ beats corona in Waalre

WAALRE - Het buitensporten is, onder regie van de gemeente, in Waalre weer opgestart.

Aan binnenshuis vermaak alleen is voor kinderen gelukkig een eind gekomen. De gemeente Waalre, dat binnenkort een lokaal sportakkoord heeft, wil de jeugd tot en met 18 jaar na al die weken van ‘stil leven’, weer veilig buiten in beweging krijgen. Dat houdt een verantwoorde opstart in, waarbij de regie in handen is van de gemeente.

Alle sportclubs in Waalre zijn aangeschreven en hen is de vraag gesteld of zij (gratis) activiteiten willen organiseren voor kinderen en jongeren. Oók voor hen die (nog) geen lid zijn. Via de speciale website Sjors Beats Corona kunnen deze verenigingen en sportaanbieders hun activiteiten aanmelden en kunnen de (ouders van) kinderen inschrijven voor deelname. Het is wel de bedoeling dat die inschrijvingen via de website van Sjors Sportief lopen, zodat de gemeente zicht houdt op de belangstelling en toeloop, vanwege de geldende bepalingen omtrent Covid-19.

Fenomeen

Sjors Sportief & Sjors Creatief is in Waalre al jaren een fenomeen en heeft als doel de basisschooljeugd vrijblijvend kennis te laten maken met sporten en creatieve activiteiten in de buurt. Ook in Waalre kozen veel verenigingen er in het najaar van 2019 voor om met een speciale promotieactiviteit in het schoolsportboekje te komen. ­Vanwege corona zijn de Sjorsactiviteiten die dit voorjaar zouden plaatsvinden echter in het water gevallen. De huidige periode voor de zomervakantie kan nu extra benut worden voor de promotie van alle sportaanbieders die de afgelopen periode niets hebben mogen doen.

Om kennis te maken met de olympische sport kanoslalommen kunnen kinderen nu bijvoorbeeld drie keer meetrainen met de Volmolense Kanoclub. Zaalsportverenigingen, zoals het handbal en het volleybal, werden gespeeld in ’t Hazzo. Maar de binnensporten worden nu ook buiten gespeeld. Zo heeft de gemeente geregeld dat de clubs terecht kunnen op de hockeyvelden van DVS.

Buiten trainen

THW Tijgers Handbal maakt daar dankbaar gebruik van en is afgelopen zaterdag al gestart met het buiten trainen. Kristel Keijer van de Tijgers zag niet alleen een enthousiaste groep kinderen, maar ook dat de sport geschikt is voor 12+. ,,Ik zie zeker mogelijkheden mét respect voor de anderhalve meter afstand.” Ook handboogvereniging De Vriendschap doet graag mee met de Sjorsactiviteiten. Kinderen vanaf groep 7 mochten vanaf woensdag 13 mei een pijltje komen schieten, maar daar was nog geen animo voor. Volgens Pierre van de Moosdijk van de club omdat de kinderen pas deze week zijn geïnformeerd en de tijd te kort was. ,,Maar als zij zich aanmelden, kunnen zij in principe op iedere woensdagmiddag tot aan de zomervakantie een keertje mee komen doen om te kijken of ze het leuk vinden. “