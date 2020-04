Slachtoffer heftige woningoverval Valkenswaard loopt bij psycholoog: ‘Ik ben er nog altijd mee bezig’

Gulmans vertelt in het opsporingsprogramma dat hij bij een psycholoog loopt. Fysiek is de goudsmid inmiddels weer in orde, mentaal nog niet. Hij vocht in november een halfuur met zijn overvallers. Omdat Gulmans slechthorend is, hoorde hij niet dat de overvallers 's nachts zijn woning binnendrongen. ,,Ik hoor bijna niks. Daarom slaap ik heel goed.”