Slechts zes belangstellenden in Waalre voor ‘stemtaxi’s’

Mevrouw Kuiken is zojuist op het parkeerterrein bij ontmoetingscentrum De Pracht uit de taxibus gestapt. Samen met drie medebewoners van serviceflat Eeckenrhode is zij naar het stembureau in Aalst gebracht. ,,Ik ben blij dat ik met de taxi mee kon, want lopend is voor mij een hele opgave. Maar als ik geen gebruik had kunnen maken van dit vervoer, dan was ik met mijn rollator toch komen wandelen. Al sinds ik stemgerechtigd ben heb ik geen verkiezing overgeslagen. En een beetje regen, zoals nu? Dat houdt me niet tegen. Dit is de enige kans om iets te zeggen over welke leden we in provinciebestuur en waterschap willen.”