‘Sleutel voor losweken van muurvaste woningmarkt Valkenswaard ligt bij de ouderen’

Waalren­aren benieuwd naar nieuwe, blinde burgemees­ter Oosterveer: ‘Om goed te luisteren hoef je niet te kunnen zien’

WAALRE – De meeste mensen hebben geen idee wie de man op de foto is die ze wordt voorgehouden. ,,Marcel Oosterveer? De nieuwe burgemeester? Oh, nou, leuk, ik ken hem niet.” Er is dus werk aan de winkel voor de man die Waalre moet gaan besturen, in elk geval in zichtbaarheid.

5 oktober