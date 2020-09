Sleutels van Het Klooster in Waalre liggen klaar

WAALRE - Waalrese verenigingen kunnen weer terecht in Het Klooster. Er wordt nog volop verbouwd, maar in de activiteitenruimte(n) kan al van alles van start gaan.

De verbouwing van Het Klooster is nog gaande. Binnenkort levert dat 22 nieuwe appartementen op. In het monumentale pand is op 450 vierkante meter plek voor Waalrese verenigingen. Op 1 september mochten zij de sleutel ophalen.

Nog geen horeca

Tot 1 juli 2018 maakten 43 verenigingen gebruik van de ruimtes in het dorpshuis. Dat zijn er inmiddels beduidend minder. Ook hebben er veel koerswijzigingen plaatsgevonden wat betreft de bestemming van het pand. Futuris, een organisatie die vraaggerichte dienstverlening ontwikkelt en professionele zorgverlening biedt, gaat de 22 appartementen verhuren aan jongeren met autisme en oudere mensen met dementie. Over het beheer van het gemeenschapscentrum zijn nog steeds gesprekken gaande, want horeca behoort niet tot het servicepakket van Futuris.

,,Eind februari moesten we met onze therapeutische gymnastiekvereniging uit Het Klooster vertrekken. Naarmate de tijd verstreek, kwam vanuit de club steeds vaker de vraag wanneer we weer gingen beginnen”, vertelt Truus van de Vorstenbosch.

Grote puinhoop

Door een openstaande voordeur maakte zij vorige maand een korte, illegale rondgang door Het Klooster om de stand van zaken eens op te nemen. Ze zag dat het in de activiteitenzaal toen nog één grote puinhoop was. ,,Maar de belofte dat we er op 1 september weer in zouden kunnen werd nagekomen en vorige week heb ik de sleutel opgehaald.”

De gymclub heeft weer een dak boven het hoofd. Dat geldt ook voor de Volksuniversiteit en voor de Seniorenvereniging Waalre. Harrie de Greef, voorzitter van laatstgenoemd club, heeft nog geen kijkje genomen: ,,Dat gaan we binnenkort wel doen. Vooralsnog houden we onze ledenvergadering volgende week in Het Huis van Waalre.”

Hans Ontrop van de Volksuniversiteit haalt binnenkort een heleboel sleutels op: ,,Voor iedere docent eentje. Wij starten op 12 oktober weer met de cursussen. We huren nu alleen ruimte. De faciliteiten van een gemeenschapshuis missen we.”