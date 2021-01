Sloop oude autogarage in Valkenswaard ligt voorlopig stil vanwege vleermuis

Mercedes rijdt snoeihard over N2 in Waalre, bestuurder was rijbewijs al kwijt

23 januari WAALRE - Een Mercedes kwam vrijdagmiddag met ruim 160 kilometer per uur over de N2 bij Waalre gescheurd, daar waar 80 km/u de maximaal toegestane snelheid is. Na controle bleek dat de bestuurder, een man, zijn rijbewijs al kwijt was.