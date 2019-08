Slotenmaker schiet ‘opgelichte’ Mien Flik uit Valkenswaard te hulp: een nieuw slot voor niks

VALKENSWAARD - De voordeur van Mien Flik (89) uit Valkenswaard is weer voorzien van een prachtig, mooi slot. Enkele weken eerder kwam er een slotenmaker bij haar langs die half werk leverde bij het repareren van haar slot, maar wel de hoofdprijs-1091 euro- rekende. Een Veldhovense slotenmaker sprong haar vandaag kostenloos te hulp.

,,Dit is zo ontzettend aardig. Hij hoefde er alleen maar een kop koffie voor.” Mien Flik is dankbaar en opgelucht dat de slotenmaker voor haar in de bres sprong. Een aantal weken geleden liet een collega van hem-een andere slotenmaker- haar achter met een niet-werkend slot, maar ze mocht wel ruim 1000 euro afrekenen. Een factuur of prijsopgave kreeg ze niet.

Lees ook PREMIUM Slotenmaker rekent ruim duizend euro in Valkenswaard Lees meer

Oplichting

Zoon Beer Flik probeerde op verschillende manieren in contact te komen met het bedrijf-in de Gouden Gids als de Slotenmakerscentrale vermeld-maar de medewerkers daarvan hielden hem aan het lijntje. Zij gaven aan dat de naam van mevrouw niet bij hen bekend was. Ook werd er bij navraag van deze krant een andere bedrijfsnaam- Algemene Sleutelservice Centrale- opgegeven die vervolgens online onvindbaar was. Een duidelijk geval van oplichting, aldus Beer en zijn moeder.

Slecht daglicht

Slotenmaker Frank Lijten uit Veldhoven las het verhaal en besloot meteen de helpende hand te bieden. Het is voor hem een herkenbaar verhaal. ,,Er komen vaak mensen bij ons die zijn opgelicht door dit soort malafide slotenmakers. Deze slotenmaker had ook overduidelijk prutswerk geleverd. Met een halfuurtje werk heb ik het slot kunnen repareren. Ik wilde de goede kant van onze beroepsgroep te laten zien. Zij stellen ons in een slecht daglicht.”

Hij drukt klanten op het hart om niet via de Gouden Gids te zoeken naar een slotenmaker, maar via de online weg, waar recensies over de slotenmakers kunnen worden ingezien.