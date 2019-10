‘Sluiting boekhandel Priem is een ramp voor Valkenswaard’

De laatste drie dagen van boekhandel Priem aan de Eindhovenseweg zijn drukbezocht. Vooral dinsdag liep het storm. Na ruim 65 jaar ging donderdagmiddag de deur definitief op slot. Voor Jac Mollen (60) en zijn medewerkers een hard gelag. Vooral omdat de afgelopen weken alles in het werk is gesteld om het bedrijf nog voort te zetten. Door een overname of wellicht een vervolg in een afgeslankte vorm of mogelijk met een aangepast assortiment. Geen van al die opties zijn haalbaar gebleken. ,,Een drama”, gaf Mollen aan.