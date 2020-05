Smeva in Valkenswaard viert 100-jarig jubileum

In coronatijd is alles anders, ook in de gemeente­raad van Valkens­waard is dat wennen: ‘Ben ik dan nu hoorbaar?’

13 mei VALKENSWAARD - Door corona is alles anders. Een raadsvergadering bijvoorbeeld, hoe werkt dat in de nieuwe 1,5 metersamenleving? Een impressie van een bijeenkomst van de gemeenteraad in Valkenswaard. ,,Ik kan u niet verstaan.”