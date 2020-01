Snert met 'special touch' bij snertkampioenschap in Valkenswaard

Zestien deelnemers serveren vandaag hun eigen gemaakte snert naar eigen recept voor een officiële jury en publieksjury.

,,De deelnemers zijn weer erg gevarieerd", vertelt jurylid Dick Middelweerd. ,,De leeftijd zal zo uiteenlopen van 35 tot 80 jaar. Sommigen gebruiken een eigen recept en anderen hebben weer een recept wat van generatie op generatie doorgegeven wordt."

Quote Ik was in alle haast de mosterd vergeten, zonde Erwin Loos, Deelnemer

De meeste deelnemers zijn al enkele dagen in de weer met de soep. Deelnemer Erwin Loos trapt af en mag zijn soep als eerste serveren aan de jury. ,,Dat blijft toch spannend zo'n moment. En jammer dat ik moest beginnen, want dan moet het toch allemaal wat gehaast. Ik was in alle haast daarom ook de mosterd vergeten, zonde.”

Zoete aardappel en mosterd

Ook Loos is al sinds donderdag bezig met zijn soep. ,,Donderdag heeft de bouillon staan trekken en daarnaast grill ik het vlees ook altijd nog even. Op vrijdag heb ik vervolgens de rest van de soep bereid, zodat deze nog een dag heeft kunnen indikken", legt Loos uit. Zijn troeven zijn het gebruik van zoete aardappel en de mosterd in de soep. ,,Wij doen eigenlijk zomaar wat", vertelt hij lachend. ,,Samen met een maat doe ik mee. We hebben al wel een paar keer de publieksprijs gewonnen en zelfs geëindigd als derde. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon voor de lol. Al is de erkenning dat mensen het lekker vinden wel fijn."

De jury lijkt enthousiast te zijn. ,,Ja, daar kun je gerust een hele kom van op", aldus jurylid Middelweerd. Volgens hem is het bewonderenswaardig wat de deelnemers doen. ,,Ze komen ons iets laten proeven wat ze zelf lekker vinden, dus dan moet je jezelf wel kwetsbaar op durven stellen."

Koolhydraatarm

In de keuken zijn de volgende deelnemers druk bezig met het voorbereiden van de presentatie van hun soep, zo ook Monique Jansen. ,,Ik wilde in eerste instantie niet meedoen met de wedstrijd, maar ik ben door Riks (organisator, red.) overgehaald", legt Jansen uit. Met haar snert zonder erwten, aardappelen, ui en winterpeen maakt ze een bijzondere soep voor deze wedstrijd. ,,Het is een recept wat past binnen een koolhydraatarm dieet. Alle andere ingrediënten zitten er wel gewoon in", zegt ze. ,,Ik ben benieuwd of de jury het gaat merken, want ik denk dat ik er niets van ga zeggen."

Quote Ik heb donderdag zelf mijn spek gerookt en gebakken Bart Janssens, Deelnemer

In alle hoeken van de keuken zijn deelnemers bezig, maar ook op straat staat een kok op een buitenkeuken zijn snert te bereiden. Bart Janssens doet niet voor de eerste keer mee. ,,Deze keer probeer ik de jury uit te dagen om buiten te komen proeven. In de 'western keuken' is het namelijk zo dat de kok bepaalt wie wat krijgt, dus daar kan ik natuurlijk wel iets leuks mee doen", vertelt hij lachend. “Ik heb donderdag zelf mijn spek gerookt en gebakken, dat geeft hopelijk een extra rooksmaak aan de snert."