Somberheid over toekomst van Dakar Pre-proloog op het Eurocircuit

De RTL Dakar Pre-proloog trekt al jaren vele duizenden bezoekers naar de crossbaan aan de Victoriedijk. Door recente uitspraken van de bestuursrechter in Den Bosch is de toekomst van het evenement daar echter hoogst onzeker. Er bestaat gegronde vrees dat de komende zestiende editie geen doorgang kan vinden. PvdA’er Henk Jonkers is er zelfs van overtuigd dat het evenement dit jaar in ieder geval niet op het Eurocircuit wordt gehouden. ,,Dat hebben we aan onszelf te danken. De organisatie kan niet op ons wachten. Wat moeten we zeggen? We willen jullie wel, maar we hebben niets te bieden.”