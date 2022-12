Sorriso Kids zorgde voor de doorbraak naar een betere toekomst

VALKENSWAARD - Stichting Sorriso Kids zette zich 20 jaar lang in om kansarme kinderen in het Braziliaanse Arraial d’Ajuda kansrijk te maken. En dat is gelukt. Eind dit jaar wordt de Valkenswaardse stichting opgeheven.

„Het is best een beetje raar, maar toch voelt het goed om te stoppen”, vertelt Eva Walraven. Samen met Lonneke Das richtte zij Sorriso Kids op. De Nederlandse stichting met ANBI status, in het leven geroepen om de maatschappelijke kansen van sociaal zwakkere kinderen in het subtropische Arraial d’Ajuda te vergroten, heeft haar doel bereikt.

Ze was er al zes jaar mee bezig toen Das in 2008 de stichting oprichtte waarmee een opvangcentrum voor straatkinderen in de favelas (sloppenwijken) formeel kon worden ondersteund. Zo kon officieel worden gezorgd voor studie- en opvoedingsondersteuning bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. Door de intensieve ondersteuning en samenwerking met het lokale opvangcentrum en door kleinere gemeenschapsinitiatieven werd Sorriso Kids, in de loop der tijd, een succesvol project.

Een beetje van huilen

„Ik moet er nu een beetje van huilen.” Das heeft er de afgelopen tijd nog niet zo uitgebreid over gesproken als ze nu doet. „Al zó lang doneren mensen. Dat doen ze bij speciale verjaardagen, huwelijksjubilea en met de organisatie van loterijen en evenementen. Organisaties, bedrijven en privépersonen ondersteunen ons door zich fysieke in te zetten, door geld te storten en op vele andere manieren.” Eind 2021 zagen de mensen achter de stichting hoe goed het in Arraial d’Ajuda ging.

Walraven: „Natuurlijk volgden we alles op de socials. We zagen dat er steeds meer op eigen initiatief werd ontwikkeld en dat dit ook resultaat had. Er werden voor de kinderen steeds meer activiteiten georganiseerd. Waren we in coronatijd, in samenwerking met lokale samenwerkingspartners, nog bezig met het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten, nu worden er volop sportieve en culturele activiteiten georganiseerd.”

Niet meer mee bemoeien

Das: „Als je de eigen kracht dáár wil versterken, moeten wij ons híer er niet meer mee bemoeien. Dan past een bescheiden opstelling. De boekhouding klopt en de juiste prioriteiten worden gesteld, ook op de lange termijn. Wat voor ons begon als een avontuur en een bijzonder initiatief eindigt nu met een trotse overdracht.”

De stand van zaken? Elke dag krijgen 150 kinderen een ontbijt, een lunch en een avondmaaltijd. Wat overblijft mag mee naar huis, want daar is het ook nodig. Er is verpleegkundige en tandheelkundige zorg en er wordt samen aan capoeira gedaan. Dat laatste ziet eruit als een combinatie van vele acrobatische bewegingen en draaitrappen, maar leert de deelnemers ook sociale vaardigheden. In Arraial d’Ajuda word je misschien voor een dubbeltje geboren, maar kun je met wat hulp zeker een kwartje worden. Met dank aan Sorriso Kids.