Speciale week bij groepslescentrum: BijRies houden ze wel van anders

VALKENSWAARD - Het creëren van een veilige omgeving waarin voor iedereen iets passends op het gebied van bewegen te vinden is. Dát is waar het kindvriendelijke groepslescentrum BijRies voor gaat. Aankomende week kan iedereen hiermee kennismaken tijdens de Experience Week.

Vooral jezelf kunnen zijn, volgens eigenaresse Richella Raijmakers is het belangrijkste binnen BijRies. „Wij zijn anders, omdat we anders zijn. Het is hier niet belangrijk hoe je eruit ziet, je zult hier niet tussen de anabole binkies staan. BijRies is een veilige bubbel en je bent goed zoals je bent.”

Quote Tijdens de Experience Week zullen er nieuwe lessen gelanceerd gaan worden, want we willen onze leden eens iets anders bieden Richella Raijmakers

De groepslesaanbieder is al een paar jaar succesvol actief in Valkenswaard met onder meer zumba, steps en bootcamp. Komende week wordt er een Experience Week georganiseerd, zodat men vrijblijvend kennis kan maken met de groepslessen die aangeboden worden.

Naast de sportlessen wil Raijmakers ook graag andere activiteiten aanbieden. „Tijdens de Experience Week zullen er nieuwe lessen gelanceerd gaan worden, want we willen onze leden eens iets anders bieden. Lessen die wat minder druk bezocht werden, zullen van het programma verdwijnen en hiervoor komt nieuw aanbod in de plaats”, legt Raijmakers uit. „Daarnaast is het organiseren van deze bijzondere week een mooie gelegenheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Zo hebben we tijdens de Experience Week een gave samenwerking gecreëerd tussen drie bedrijven, waarmee we een klank- en ademhalingssessie hebben opgezet. Dat maakt het bijzonder.”

Buiten de groepslessen worden er ook activiteiten zoals zelfverdedigingstrainingen voor vrouwen en een gespreksgroep over opvoeden georganiseerd. „Dat zijn zaken die ik belangrijk vind en ik ben blij dat we dit nu kunnen aanbieden.”

Kindercarnaval

Daarnaast staat vooral het plezier voorop. „Op vrijdag gaan we een kindercarnaval organiseren. Iedereen kan verkleed komen, er is muziek, er zijn springkussens, waarom niet toch?”, vertelt Raijmakers lachend.

Het doel is om uiteindelijk meerdere keren per jaar een Experience Week te organiseren en de doelgroepen uit te breiden. „We willen een zo breed mogelijk aanbod, voor zoveel mogelijk doelgroepen. We hebben bijvoorbeeld een ‘Men’s club’ geïntroduceerd, maar tot nu toe zijn er maar zes mannelijke leden binnen de club. Ik denk dat BijRies nog steeds wat ‘wijvig’ voelt voor de mannen in Valkenswaard. Maar toch hoop ik dat ik met passende lessen ook hen kan aantrekken. Dus mocht iemand nog ideeën hebben?”

De Experience Week vindt plaats van 6 tot en met 13 september. Het programma is te vinden op de Facebookpagina van BijRies.