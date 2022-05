Speeltuin de Klimbim is 60 jaar jong en viert feest: ‘Plezier in de speeltuin is van alle tijden’

Het was zaterdag en zondag druk op het omheinde buitenspeelterrein in de Waalrese bossen. De weersomstandigheden waren een mooi cadeautje en onder een strakblauwe hemel was er gratis popcorn en een ballonnenclown. Ook konden de kinderen zich laten schminken. Om het 60-jarig bestaan van de regionale speeltuin extra luister bij te zetten was er zondag een openluchtconcert van het jeugdorkest van Harmonie Juliana.

In voetbalshirtjes waarop legendarische namen als Messi en Neymar jr. prijken, rennen jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd van schommel naar speelhuis en van kabelbaan naar klimfort. Vaders en moeders, die vaak grote boodschappentassen vol lekkers hebben meegezeuld, lopen achter het grut aan of zetten zich op een bankje om het in de gaten te houden. De vader van Lonneke (7) krijgt er van langs met het ballonnenzwaard van zijn dochter. „Kom, we gaan een ijsje halen. Dat hadden ze hier nog niet toen ik zo oud was als jij.”

Oude rioolbuizen

In zestig jaar tijd heeft speeltuin De Klimbim een flinke ontwikkeling doorgemaakt en toch is er nog veel precies hetzelfde gebleven. Penningmeester en vrijwilliger Tiny van Tongeren (73), die met zijn jongste kleinkind zelf ook nog weleens van de glijbaan roetsjt, kan daar het nodige over vertellen: „Plezier in de speeltuin is van alle tijden. In de loop der jaren zijn wel veel toestellen vervangen, omdat nieuwe wetgeving dat vereiste. Zo moesten de oude rioolbuizen van het klimfort weg, net als overigens de prikkeldraadafrastering. Dat kostte veel geld, maar veiligheid is het allerbelangrijkste. We ontvangen jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers en dan moet al het speeltuig wel in orde zijn. Het is hier wekelijks check en dubbelcheck.”

Quote Toen we twee jaar geleden problemen kregen met de bemensing en de speeltuin niet open kon, meldde zich een grote groep nieuwe vrijwilli­gers. Tiny van Tongeren

Zijn mooiste ervaring in de 30 jaar dat hij vrijwilliger is? Daar hoeft Van Tongeren niet over na te denken: „Toen we twee jaar geleden problemen kregen met de bemensing en de speeltuin niet open kon, meldde zich een grote groep nieuwe vrijwilligers. Allemaal jongere mensen, die nu ook tot het bestuur toetreden.”

Natuurlijke materialen

Frank Horsten is één van de nieuwe vrijwilligers. „Ik heb een drukke baan, maar meehelpen bij de Klimbim brengt me echt rust. We zijn bezig het staal en kunststof in de speeltuin te vervangen door natuurlijke materialen die beter in een bos passen. Het aantal bezoekers neemt nog steeds toe, terwijl de prijzen laag blijven. Wij hebben ook een sociale functie en daardoor blijft de speeltuin laagdrempelig. Van mij mag de Klimbim zo nog wel 100 jaar door.”

Volledig scherm Jubileum 60 jaar speeltuin de Klimbim in Waalre © Kees Martens/DCI Media