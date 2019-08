Speeltuin Geenhoven heeft last van restafval tussen oud papier

Auto knalt op boom op N69 in Valkens­waard, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

31 juli VALKENSWAARD - Een auto is dinsdagavond op de N69 tegen een boom gereden ter hoogte van de Randweg in Valkenswaard. De bestuurder raakte daarbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.