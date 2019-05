‘Spelen met de wind’ tijdens Vliegerfestival Valkenswaard

Mee op pad in Oost-Bra­bant met politie­team dat letterlijk boeven vangt: binnen 10 seconden criminelen geboeid

3 mei EINDHOVEN - Of het nu overvallers zijn of grote jongens uit het drugscircuit. Als de politie ze op de korrel heeft, stuurt die in Oost-Brabant een speciaal team voor de aanhouding. „Voordat ze doorhebben wat er aan de hand is, hebben ze al boeien om.”