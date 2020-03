Sportieve buitenschoolse opvang lijkt de toekomst te hebben in Valkenswaard

,,We roepen allemaal dat de jeugd teveel achter schermen zit, maar dan wordt het ook tijd om zelf het voortouw te nemen”, aldus John Wijers, van tennisvereniging LTV Dommelen. De tennisvereniging besloot vorig jaar een nieuwe koers te gaan varen en zich ook te gaan richten op de jonge jeugd. ,,We hebben al jarenlang een grote ledengroep, maar ook wij merken dat er een terugloop is. Zeker in nieuwe aanwas”, legt Wijers uit. Nadat er afgelopen jaar flink ingezet werd op het aantrekken op nieuwe jeugd, besloot de vereniging daarnaast recent ook de samenwerking aan te gaan met de kinderopvang, pal achter de tennisclub.

,,Ons gezamenlijk doel was al snel heel helder, namelijk kinderen buiten laten spelen.” De kinderopvang inventariseerde bij de ouders wat het animo was voor de ‘tennisles’ voor hun kinderen tijdens de naschoolse opvang, en in korte tijd was de groep van 25 kinderen compleet. ,,We hebben inmiddels een try-outmiddag gehad en de reacties waren erg enthousiast, zowel van de kinderen als van hun ouders”, vertelt Wijers met enige trots. ,,Uiteraard is er vanuit ons de hoop dat we kinderen op deze manier enthousiast kunnen maken voor onze club, want we moeten natuurlijk financieel investeren om dit voor elkaar te krijgen. Maar in eerste instantie is het de bedoeling dat we onze betrokkenheid binnen het dorp kunnen laten zien.”