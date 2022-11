Spotlight op leerlingen van Muziekonderwijs Aalst-Waalre, ze treden op in het Muziekgebouw

EINDHOVEN/WAALRE - Op een heel echt podium vol in de spotlights, dat gaan leerlingen van Muziekonderwijs Aalst-Waalre (MAW) maandag beleven. Ze treden op in Muziekgebouw Frits Philips. Op het podium van het Eindhovense concertgebouw wordt een gevarieerd programma gebracht met maar liefst 25 optredens.

De organisatie ligt in handen van de ervaren pianodocente Agnes Klaassen en zangpedagoog, dirigent en sopraan Irene Meeuvis. De avond moet het hoogtepunt worden van het uitgestelde 25-jarig jubileum van de muziekschool.

Quote Er staan bovendien twee Steinway piano’s waar onze leerlingen op gaan spelen Agnes Klaassen

„Fantastisch om onze leerlingen in de spotlights te kunnen plaatsen’’, vindt Klaassen, die al aan het voorgenieten is. „De akoestiek van de kleine zaal, waarin zo’n 380 bezoekers kunnen, is subliem. Er staan bovendien twee Steinway piano’s waar onze leerlingen op gaan spelen.’’

Steinway is een van de meest geliefde merken onder concertpianisten en behoort tot het topsegment van de ‘pianomarkt’. „Ik weet zeker dat de leerlingen hier vleugels krijgen: wat een belevenis gaat dit voor hen worden.’’

Samenwerking ASML en Muziekgebouw

Gitaardocent Anneloes van Hout, die vorige maand met haar Gitaarbende in de grote zaal van het Muziekgebouw optrad, wees haar collega’s van MAW op Spotlight. Meeuvis: „Spotlight is een samenwerking tussen ASML en het Muziekgebouw en nodigt amateurmusici uit de Brainportregio uit om het podium op te gaan en te schitteren voor eigen publiek.’’ Die kans heeft MAW gekregen en gepakt.

Het grote gelegenheidsgezelschap heeft, buiten veel zelfstudie thuis, twee keer gezamenlijk geoefend in de Agnus Dei-kerk in Aalst. Voorafgaand aan de uitvoering is de generale repetitie maandag in het Muziekgebouw zelf.

Chiara Pastoor zingt en haar broer Yishay speelt piano

Chiara Pastoor zal drie keer optreden. De Waalrese is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academy in Rotterdam, maar wil zich verder gaan specialiseren in jazz-zang en kleinkunst. „Haar timbre heeft een bijzondere klankkleur. Ze brengt een heel vól geluid’’, tracht Klaassen de stem van Chiara onder woorden te brengen.

Haar broer Yishay bespeelt de Steinway. Zit er maandag trotse familie in de zaal? „Nou, dat hoop ik wel’’, zegt Chiara met een lach, „ik heb acht kaartjes besteld.’’

Vrolijke krachtige uitvoering

Veel tijd om de verschillende muziekstukken te introduceren is er maandag niet. Meeuvis zal toch een poging wagen. Wat kunnen we verwachten? „Harpmuziek, gecomponeerd door Ludovico Einaudi, pianisten, Kurt Weill wordt gezongen en Hilde Robs zal een stukje uit Aïda ten gehore brengen. Na de pauze wordt het direct druk op het podium, want fluiten, violen, accordeons, harp, cello en piano voeren Stream uit van het Friese Twarres.

De afsluiter wordt een vrolijke krachtige uitvoering van Who will buy? uit Oliver Twist.” En de toegift? „Toegift?’’ Verschrikt kijken de organisatoren elkaar aan: „Die komt er niet.’’

Het optreden, dat om 19.30 uur begint, is toegankelijk voor alle inwoners van Aalst en Waalre. Kaartjes zijn gratis, maar moeten wel worden besteld: bit.ly/muziekschoolaalstwaalre.