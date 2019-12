Stan Rotteveel uit Valkenswaard wil ‘schitteren in DeLaMar’

Al enkele keren eindigde Stan Rotteveel op het nationale Ouderen Songfestival bij de eerste drie. Op zaterdag 7 december staat hij voor de vierde keer in de finale. Nu in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Hij schat zijn kansen hoog in.

,,Ik ben dit jaar echt gevraagd om deel te nemen. En zowel in de voorronde als bij de halve finale werd ik verzocht een toegift te doen.” Sinds 2015 heeft de 62-jarige Stan Rotteveel niet meer meegedaan aan de zangwedstrijd voor 55-plussers, die eerst in Carré werdgehouden, en later in het kleinere DeLaMar Theater in Amsterdam. ,,Carré was een enorme belevenis. Iets speciaals. DeLaMar is wat kleiner, maar bijzonder sfeervol”, weet Rotteveel.

Dit jaar deden 160 kandidaten mee aan de voorrondes. Zestien mannen en vrouwen bereikten de eindstrijd. Rotteveel kwam er dankzij het nummer ‘Come fly with me’ van Frank Sinatra. ,,Ooit begonnen als gitarist heb ik me sinds de jaren tachtig toegelegd op zang. Mijn muzikale hart ligt bij Amerikaanse jazz en lichte muziek uit de vorige eeuw. Mijn grote voorbeelden zijn Frank Sinatra, Tony Bennet en Dean Martin.”

Spanning

Het Sinatra-nummer dat Stan Rotteveel zaterdag zingt noemt hij ‘lekker vlot en swingend’. ,,Het steekt heel gunstig af tegen de rest. Wellicht helpt dat voor een topklassering.” Rotteveel zegt weinig last te hebben van spanning. Hij heeft immers al op tal van grote podia gestaan, met name in de Randstad en ook in verschillende West-Europese landen.