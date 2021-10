Start bouw op voormalig garageterrein Driessen Valkenswaard in zicht

VALKENSWAARD - Als de gemeenteraad later deze maand met het plan instemt, kan komend voorjaar worden gestart met de bouw van 46 appartementen en 16 rijwoningen op de hoek van de Europaweg (Parallelweg-Noord) en Valkenierstraat in Valkenswaard.

Het bouwplan van Van Stiphout Projectontwikkeling uit Sint-Oedenrode op de plek waar voorheen autogarage Driessen stond, liep eerder vertraging op. Die werd veroorzaakt door de aanwezigheid van dwergvleermuizen in een deel van de oude garage. Omdat vleermuizen beschermde diersoorten zijn, was voor de sloop van het pand toestemming van de provincie nodig.

Vleermuizen verplaatst

Die toestemming is er inmiddels, nu de vleermuizen zich hebben verplaatst naar vleermuiskasten die in de omgeving zijn opgehangen. Het plan omvat 46 appartementen met daaronder een parkeerkelder en aan de achterzijde van het terrein 16 rijwoningen. De appartementen - die in twee complexen van vier en vijf bouwlagen komen - zijn bedoeld voor een brede doelgroep, de rijwoningen voor starters.

Elf omwonenden hebben op onderdelen bezwaar gemaakt tegen het bouwplan, maar de gemeente heeft die bezwaren ongegrond verklaard. Zo vindt een aantal buurtbewoners een ‘hoge bouwmassa’ niet passen bij het ‘dorpse karakter van de achterliggende wijk’ en wordt gevreesd voor aantasting van de privacy door inkijk.

Niet kolossaal

De gemeente is het met die kritiek niet eens, onder meer omdat de appartementencomplexen in haar ogen zeker niet ‘kolossaal’ aandoen. Daarnaast voldoet het plan aan de normen die worden gehanteerd voor de afstand tot bestaande woningen, stelt de gemeente. In de buurt zijn er ook zorgen over het parkeren, bijvoorbeeld in de achterliggende Repelaerstraat.

Voor de 62 nieuwe woningen zijn er straks 86 parkeerplaatsen (waarvan 61 in de parkeerkelder), terwijl dat er volgens de normen die Valkenswaard hanteert eigenlijk 97 op eigen terrein zouden moeten zijn. Burgemeester en wethouders vinden het in dit geval goed dat van die norm wordt afgeweken, onder meer omdat het plan negen (senioren)woningen bevat waarvoor een parkeerplaats per woning voldoende is.

Deelauto's

Daarnaast worden er in de Valkenier - zoals het plan is gedoopt - straks bij wijze van proef twee deelauto’s ingezet. De parkeerplek van zo’n auto vervangt op papier drie ‘reguliere parkeerplaatsen’, aldus de gemeente. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat als het autodelen niet succesvol blijkt, er alsnog zes extra parkeerplaatsen in de buurt worden aangelegd.

Naar verwachting wordt eind dit jaar of begin volgend jaar gestart met de verkoop van de woningen.