Statushouder Kawsar Hussein loopt stage in de klas in Waalre: ‘Ik doe dit erg graag’

VideoAALST - Kawsar Hussein (36) kan haar geluk niet op. Ze loopt stage op de openbare basisschool Ekenrooi in Aalst. De Syrische lerares heeft het goed naar haar zin. ,,Er is veel materiaal op school, de klassen zijn niet zo groot als in Syrië en de kinderen luisteren graag. Ik was dat vroeger heel anders gewend.”

Vroeger, dat is voor haar inmiddels meer dan vijf jaar geleden. Hussein is in haar vaderland zeven jaar lerares op de basisschool geweest. Ze ontvluchtte met haar twee dochters de oorlog. Twee jaar heeft ze in Frankrijk gewoond, maar daar waren de mensen niet vriendelijk, vindt ze. Sinds drie jaar woont ze in Nederland, waarvan twee jaar in Aalst.

Hussein doet mee aan een pilotproject om statushouders die in eigen land leraar waren, in het Nederlandse onderwijs aan een baan te krijgen. Dat regelt Stavoor Inburgering Zuid. Volgens projectmanager Dory Spruit van Stavoor zitten er bij de statushouders velen die in hun land van herkomst in het onderwijs werkten. ,,Zij kunnen hun diploma's laten herwaarderen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)", zegt ze. Aan de regionale pilot doen zes statushouders mee: twee in het basisonderwijs en vier in het voortgezet onderwijs. Die vier geven Frans, wiskunde (2x) en natuurkunde.

Mond open doen

Naast een stage op een school twee dagen in de week krijgen de buitenlandse onderwijskrachten verder nog een cursus aangeboden. ,,Ze krijgen taalles op niveau, maar leren ook hoe je met Nederlandse kinderen omgaat", zegt Spruit. ,,In Nederland mag je zeggen wat je denkt. In Syrië zijn ze niet gewend om bij een vergadering echt hun mond open te doen.”

Hussein had in Syrië klassen van circa 45 kinderen. Het onderwijs is er sowieso een stuk strenger. Leerlingen vonden het ook niet altijd leuk op school. ,,Ik merk dat dat hier anders is", zegt ze. ,,De kinderen zijn nieuwsgierig en komen graag.” Ze helpt bij creatieve lessen en rekenen. ,,Met mijn Nederlandse taal gaat het steeds beter. Daar ben ik ook blij om. Ik doe het ook graag. Ze verstaan me goed.”

Ze moest even wennen aan het gedifferentieerd leren, dat wil zeggen dat een kind de hulp krijgt die het nodig heeft. Leerlingen die goed kunnen leren, krijgen extra uitdagend werk. ,,In Syrië krijgt iedereen hetzelfde.”

Geen garantie

Schooldirecteur Chrissy van de Kruijs ziet de voordelen. ,,Wij zijn altijd blij met extra ondersteuning en we leren graag van andere culturen. Voor de statushouders is het ook fijn. Iedereen wil in zijn werk graag iets van waarde toevoegen.”

Wilma Beckers begeleidt de statushouders voor Stavoor. ,,De deelnemers staan er heel positief in. Ze willen graag deel uitmaken van de maatschappij. En wij kunnen ze als leraar goed gebruiken. Cultureel zit het hier natuurlijk anders in elkaar. Dat geldt ook voor de rol van de ouders en de lesmethoden die wij gebruiken. Het is ook geen garantie dat het lukt. Maar ze willen graag en je moet ergens beginnen.”