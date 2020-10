Stekker van Zonnepark in Waalre kan er over twee weken in

Teststra­ten zijn klaar voor de winter: nieuwe locatie in Valkens­waard, Eindhoven aangepast, Eersel dicht

7:06 VALKENSWAARD - Een coronatest afnemen gebeurt niet langer in een tochtige tent, maar in moderne testunits. Woensdag werd zo'n locatie geopend op het parkeerterrein Den Dries en ook in Eindhoven zijn aan de Antoon Coolenlaan dichte testlokalen geplaatst . De tent in Eersel wordt buiten gebruik gesteld.